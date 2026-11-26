RADAR BOGOR – Memilih sekolah menengah atas (SMA) bukan hanya tentang mencari tempat untuk mendapatkan ijazah.

Tapi, menemukan lingkungan pendidikan yang mampu membantu siswa mengenali potensi, mengembangkan minat dan bakat, serta mempersiapkan masa depan.

Menjawab kebutuhan tersebut, SMX School of Maker hadir dengan pendekatan pendidikan yang menggabungkan pembelajaran akademik.

Selain itu, pengembangan kecakapan hidup, kewirausahaan dan pengalaman berkarya secara nyata.

SMX School of Maker, bagian dari Sekolah Alam Bogor yang mengusung konsep sekolah inkubator.

Advertisement Kepala SMX School of Maker, Chandra Darusman mengatakan, melalui konsep ini pihaknya mendampingi setiap siswa untuk menemukan jati diri.

Termasuk, kata Chandra, membangun kepercayaan diri, serta mengembangkan potensi menjadi karya yang memiliki nilai dan kebermanfaatan.

"Memasuki satu dekade perjalanannya, SMX School of Maker terus mengembangkan ekosistem pendidikan yang mendorong siswa menjadi pembelajar, pencipta karya dan calon wirausahawan," ujarnya.

Menjadi Bagian Dari Ekosistem Pendidikan di Sekolah Alam Bogor

Berbeda dengan pendekatan pendidikan lain yang hanya berorientasi pada pencapaian akademik, SMX School of Maker sebagai SMA Sekolah Alam Bogor menghadirkan lingkungan belajar yang dekat dengan dunia nyata.

SMX School of Maker sebagai SMA Sekolah Alam Bogor, menghadirkan lingkungan belajar yang dekat dengan dunia nyata.