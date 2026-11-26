RADAR BOGOR – Universitas Binaniaga Indonesia (Unbin) menggelar prosesi wisuda bagi 236 wisudawan tahun akademik 2026/2027 di Harmony Banquet Halls Kamis, 26 November 2026.

Momentum kelulusan ini menjadi penanda dimulainya babak baru bagi para lulusan untuk melangkah ke tengah keluarga, masyarakat, dan dunia profesional.

Rektor Universitas Binaniaga Indonesia, Dr. Ismulyana Djan, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh dosen, mahasiswa, serta orang tua dan wali wisudawan atas pencapaian tersebut.

Advertisement Ia berharap kelulusan ini mampu menyalakan semangat sivitas akademika untuk terus meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan prestasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Ismulyana mengatakan, sebagai perguruan tinggi yang fokus pada bidang bisnis dan teknologi informasi, kampus tersebut menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjawab perubahan zaman.

Perkembangan teknologi informasi, otomatisasi, artificial intelligence (AI), hingga dinamika ekonomi dinilai telah mengubah berbagai sendi kehidupan mulai dari pendidikan, bisnis, industri, hingga pelayanan publik.

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Menurut Ismulyana, pendidikan tinggi tidak cukup hanya membekali mahasiswa dengan teori di ruang kelas. Lulusan dituntut memiliki kompetensi praktis, kemampuan pemecahan masalah, adaptasi, dan inovasi agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Untuk memperluas akses sekaligus memperkuat kualitas akademik, Unbin menyiapkan sejumlah langkah pengembangan. Salah satunya membuka program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) perolehan untuk program sarjana manajemen dengan skema masa studi sekitar 1,5 hingga 2 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Unbin juga tengah memproses pembukaan program studi magister manajemen (S2) serta merencanakan pembukaan program studi magister sistem informasi.

Penguatan jenjang sarjana hingga pascasarjana ini diiringi dorongan kerja sama lintas sektor serta pembinaan kewirausahaan dan UMKM agar lulusan mampu menciptakan lapangan kerja.