RADAR BOGOR - Dua Rektor IPB University dalam periode 2023 hingga 2028 masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih.

Hal itu membuat IPB University mesti gunta ganti rektor dalam waktu berdekatan. Pertama dilakukan setelah Prof Arif Satria dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Jabatan Rektor IPB University kemudian beralih ke Alim Setiawan. Belum genap setahun menjabat, Alim justru diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian.

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Kursi orang nomor satu di IPB University kembali berganti dan jabatan rektor kini diemban oleh Dr Heti Mulyati yang dilantik pada Kamis, 26 November 2026.

Heti turut angkat suara melihat para pendahulunya yang ditarik masuk ke kabinet sebelum masa jabatan rektornya berakhir.

Advertisement Ia berkomitmen bakal terus memimpin IPB University hingga periode kepemimpinannya berkahir yakni pada awal Januari 2028 mendatang.

“Jadi saya berkomitmen untuk menjadi rektor IPB, karena tadi menuntaskan itu bukan hal yang mudah,” ujar Hesti kepada awak media.

Menjadi Rektor IPB Univesity disebut Hesti bukan hal mudah. Ia mesti menyelesaikan segala program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis atau Renstra.

“Yang sudah (Tercapai) kita tingkatkan, jadi kalau saya sampai akhir,” kata Hesti saat ditemui Radar Bogor Kamis, 26 November 2026.

Ketua Majlis Wali Amanat (MWA) IPB University Prof Hardiansyah menambahkan bahwa komitmen tersebut sudah dibuat sebelum pemilihan rektor berlangsung.