RADAR BOGOR - Alim Setiawan Slamet resmi menyerahkan jabatan Rektor IPB University kepada penggantinya Heti Mulyati pada Kamis, 26 November 2026.

Momen itu juga sekaligus pelantikan rektor baru, pasca Alim Setiawan menjabat Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia.

Alim bersyukur telah menunaikan amanah sebagai PAW Rektor IPB University. Ia turut mengucapkan selamat kepada Heti atas jabatan barunya.

Advertisement “Saya doakan semoga Bu Heti sekeluarga selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa terus melanjutkan transformasi IPB,” ujar Alim.

Ia berharap Heti dapat melanjutkan cita-citanya dalam menjadikan IPB University sebagai kampus yang berkualiras global, bereputasi dan berdampak untuk warga.

Alim juga berterima kasih kepada seluruh civitas akademika IPB University yang telah membantunya dalam memimpin salah satu kampus terbaik di Indonesia.

“Sehingga IPB terus bisa menjadi rujukan untuk perguruan tinggi khususnya di bidang pertanian dan peternakan di tingkat nasional maupun di tingkat global,” ungkapnya.

Sosok Heti diyakini sudah mengetahui Pekerjaan Rumah (PR) apa saja yang mesti diselesaikan, sebab dia juga satu tim saat Alim menjabat rektor.

“Intinya IPB ingin terus menjadi yang bermutu, kita juga ingin semua anak bangsa tanpa terkecuali itu bisa mengenyam pendidikan di IPB,” tegasnya.

IPB disebut Alim harus mampu menjawab segala macam tantangan yang dihadapi, tantangan di bidang pertanian bukanlah hal yang mudah.