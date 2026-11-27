RADAR BOGOR - Memilih sekolah bukan sekadar menentukan tempat belajar, tetapi juga menjadi langkah awal dalam menyiapkan masa depan.

Menjawab kebutuhan tersebut, SMP dan SMK Matusha Dwi Elang mulai mematangkan persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2027/2028 dengan menghadirkan sejumlah pengembangan program pendidikan, termasuk dua kompetensi keahlian baru di jenjang SMK.

2 program yang menjadi perhatian dalam penerimaan murid baru kali ini adalah Desain Komunikasi Visual (DKV) dan Caregiver.

Advertisement Kehadiran keduanya diharapkan membuka lebih banyak pilihan bagi calon peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, serta keterampilan sesuai kebutuhan zaman.

Mengusung tagline "Sekolah Asri Taman Industri", Matusha Dwi Elang berupaya membangun lingkungan pendidikan yang nyaman, produktif, dan mendukung pengembangan potensi peserta didik.

Advertisement Kepala SMK Matusha Dwi Elang, Tuti Sriwahyuti mengatakan, persiapan SPMB tidak hanya diarahkan pada proses penerimaan siswa.

Tetapi juga, jelas Tuti, menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai inovasi pendidikan kepada masyarakat.

SMK Matusha Dwi Elang Hadirkan Jurusan DKV dan Caregiver

Pengembangan kompetensi keahlian menjadi salah satu langkah SMK Matusha Dwi Elang dalam menyesuaikan pendidikan vokasi dengan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat.

"Kompetensi Desain Komunikasi Visual (DKV) ditujukan bagi peserta didik yang memiliki ketertarikan terhadap kreativitas, seni, dan teknologi digital," ungkap Tuti.

Dalam program ini, peserta didik akan diperkenalkan dengan berbagai keterampilan, mulai dari desain grafis, komunikasi visual, pengolahan gambar, ilustrasi, hingga pembuatan konten kreatif untuk kebutuhan media digital dan industri kreatif.