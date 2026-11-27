RADAR BOGOR – Siapa bilang, belajar sains harus selalu berkutat dengan buku dan papan tulis?

Di SD Muhammadiyah Plus Kemang, Kabupaten Bogor, lingkungan sekolah justru menjadi ruang belajar terbuka bagi siswa untuk mengenal ilmu pengetahuan secara lebih dekat.

Melalui kegiatan observasi alam, para peserta didik diajak turun langsung mengamati beragam jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar SD Muhammadiyah Plus Kemang.

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Mereka tidak hanya melihat, tetapi juga mencatat karakteristik tanaman, berdiskusi, hingga mengidentifikasi perbedaan yang ditemukan.

Suasana belajar pun terasa berbeda.

Advertisement Alam menjadi laboratorium sederhana yang menghadirkan pengalaman nyata, sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal sains melalui hal-hal yang mereka jumpai setiap hari.

Kegiatan tersebut, menjadi salah satu penerapan pembelajaran kontekstual (contextual learning) yang dikembangkan SD Muhammadiyah Plus Kemang.

Pendekatan ini menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat memahami pengetahuan bukan sekadar melalui hafalan.

Mengenalkan Sains Lewat Pengalaman Langsung

Bagi anak-anak, melihat dan mengalami sendiri sering kali memberikan pemahaman yang lebih membekas dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan di dalam kelas.

Itulah yang ingin dibangun melalui pembelajaran berbasis observasi alam.