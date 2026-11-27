RADAR BOGOR - Ada kabar yang cukup menggembirakan bagi guru Non-ASN yang mengajar di sekolah negeri.

Pemerintah melalui Kemendikdasmen telah menetapkan kebijakan bahwa guru Non-ASN yang berusia di bawah 35 tahun berkesempatan untuk mengikuti tes seleksi CPNS guru.

Meskipun nantinya tidak lolos seleksi CPNS, guru yang bersangkutan masih bisa mengajar sampai batas usia purna tugas atau pensiun. Sementara itu, bagi pendidik yag bertatus PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi penuh waktu tanpa tes terlebih dahalu.

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Hal itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti dalam pidato peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di halaman kantor Kemendikdasmen, Jakarta 25 November 2026 lalu.

“Untuk guru yang sudah berstatus PPPK penuh waktu, baik berusia dibawah atau diatas 35 tahun, juga diberi kesempatan mengikuti tes seleksi CPNS dan bagi guru yang masih PPPK Paruh waktu, pemerintah akan mengubahnya menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes,” kata Adul Mu'ti, dikutip dari laman puslapdik.kemendikdasmen.go.id.

Advertisement Menurutnya, kebijakan tersebut diambil guna menciptakan guru yang berkualias dan juga dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan yang dimiliki oleh para pendidik di tanah air.

Di samping itu, untuk meningkatkan kompetensi guru, pemerintah juga akan mengadakan beberapa pelatihan yang bisa diikuti pendidik di berbagai wilayah di tanah air.

"Untuk peningkatan kompetensi, Kemendikasmen menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik yang dikelola Balai Guru dan Tenaga Kependidikan,maupun oleh lembaga mitra,“ ujar Mendikdasmen.

Dengan diberikannya pelatihan-pelatihan, Mendikdasmen berharap guru bukan hanya mengajar tapi juga menjadi agen perubahan.