RADAR BOGOR – Perayaan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di SMAN 10 Bogor, bukan sekadar seremoni tahunan.

Di balik prosesi pemotongan tumpeng dan beragam penampilan seni siswa, terselip momen apresiasi yang mengundang senyum sekaligus mempererat kedekatan antara guru dan murid.

Digelar pada Rabu 25 November 2026, peringatan tersebut berlangsung khidmat sekaligus meriah.

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Seluruh warga sekolah larut dalam suasana kebersamaan yang menjadi kesempatan untuk mengenang jasa para pendidik, sekaligus merefleksikan kembali pentingnya hubungan positif antara guru dan peserta didik.

Rangkaian acara diawali dengan upacara bendera di lapangan sekolah.

Advertisement Kepala SMAN 10 Bogor, Eni Rosetti, S.Pd., bertindak sebagai pembina upacara yang diikuti dewan guru, staf, serta seluruh siswa.

Suasana berubah lebih emosional setelah upacara selesai.

Perwakilan siswa, menyerahkan bingkai foto sebagai kenang-kenangan kepada kepala sekolah.

Momen tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan.

Namun, kejutan belum berakhir.