RADAR BOGOR - Menjadi guru, bukan berarti berhenti menjadi pembelajar.

Semangat itulah yang dibawa pengurus Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Bogor, Faqih Hidayatullah, saat mengikuti Temu Pendidik Nusantara (TPN) XIII Tahun 2026.

Kesempatan tersebut, menjadi pengalaman berharga bagi Faqih setelah terpilih sebagai penerima beasiswa dari Guru Belajar Foundation.

Selama dua hari, 20–21 November 2026, ia bergabung bersama para pendidik dari berbagai daerah untuk bertukar gagasan, menggali inovasi, sekaligus membangun jejaring kolaborasi demi kemajuan pendidikan.

Bukan sekadar forum pertemuan, TPN XIII 2026 menjadi ruang bagi para guru untuk melihat berbagai pendekatan baru dalam pembelajaran.

Advertisement Pengalaman yang diperoleh diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan pribadi, tetapi dapat dibawa kembali ke lingkungan pendidikan masing-masing.

Eksplorasi Inovasi dan Teknologi Pendidikan

Hari pertama kegiatan, Jumat 20 November 2026, berlangsung di Garuda Spark Innovation Hub.

Para peserta diajak memperluas perspektif mengenai inovasi, keberlanjutan, dan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan.

Sejumlah sesi menghadirkan Biji Biji Initiative dan Mereka untuk berbagi wawasan mengenai inovasi serta keberlanjutan.

Peserta juga mengikuti sesi Microsoft Elevate for Educators yang membuka perspektif baru tentang pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran.