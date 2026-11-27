RADAR BOGOR – Bagaimana jika harga seporsi ayam goreng, bisa mengajarkan anak tentang matematika sekaligus membuka mata mereka terhadap kesenjangan sosial?

Ide tak biasa inilah yang dihadirkan Siti Amalia, Guru Matematika SMPN 6 Kota Bogor, melalui inovasi pembelajaran yang menggabungkan kemampuan berhitung dengan kepedulian terhadap sesama.

Mengusung konsep The Empathy Ratio: Using the Fried Chicken Index to Build Positive Narratives, Siti mengajak murid mempelajari rasio dan perbandingan melalui fenomena sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

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Inovasi tersebut, mengantarkannya meraih Juara 3 Lomba Insersi Serbukatif dalam Pembelajaran pada Jambore Serbukatif Kota Bogor 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 20–21 November 2026 itu digelar di SMPN 18 Kota Bogor.

Melalui pendekatan ini, matematika tidak lagi sekadar berisi angka, rumus, dan latihan soal.

Advertisement Murid justru diajak menggunakan data untuk memahami realitas ekonomi masyarakat, sekaligus belajar menyampaikan persoalan sosial dengan bahasa yang positif dan penuh empati.

Dari Harga Ayam Goreng, Murid Belajar Membaca Realitas Sosial

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan sederhana yang mungkin pernah terlintas dalam kehidupan setiap anak: berapa lama seseorang harus menabung atau bekerja untuk mendapatkan barang yang diinginkan?

Dari pertanyaan tersebut, murid diajak memahami bahwa sebuah barang bukan hanya memiliki harga dalam bentuk uang.

Ada pula waktu, tenaga, dan usaha yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya.

Petualangan belajar kemudian berlanjut.