RADAR BOGOR – Satu klik bisa membuka banyak peluang, tetapi juga menyimpan risiko.

Mulai dari perundungan siber, pencurian data pribadi, penipuan daring, hingga jerat gema online terlarang, berbagai ancaman tersebut kini semakin dekat dengan kehidupan remaja.

Menyadari pentingnya perlindungan generasi muda di ruang digital, Lussy Wulandary mengambil langkah nyata dengan membekali sekitar 400 siswa kelas XI SMAN 10 Bogor melalui edukasi literasi digital.

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Kegiatan yang berlangsung pada Jumat 13 November 2026 tersebut, tidak sekadar mengajak siswa mengenali bahaya internet.

Mereka juga dilatih membangun kemampuan berpikir kritis, menjaga keamanan akun, mengenali manipulasi digital, hingga menggunakan kecerdasan artifisial (AI) secara bertanggung jawab.

Advertisement Aksi edukasi ini menjadi bagian dari pengimbasan pengetahuan yang diperoleh Lussy melalui program Safe and Smart 2026.

Program yang diinisiasi Berdayabareng bersama British Embassy Jakarta tersebut, mendorong peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan keamanan digital.

Berkat komitmennya dalam mengedukasi dan melindungi pelajar di ruang digital, Lussy bahkan dipercaya menjadi fasilitator pengimbasan dan berhasil meraih predikat Fasilitator Terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat.

Dari Cyberbullying hingga Child Grooming, Remaja Perlu Waspada

Media sosial telah menjadi bagian dari keseharian generasi muda.

Namun, di balik kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi, terdapat berbagai risiko yang tidak boleh dianggap sepele.