RADAR BOGOR – Suasana berbeda terasa di SMAN 1 Pamijahan (SMANJA), Kabupaten Bogor, saat peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Bukan hanya upacara dan ucapan terima kasih, para guru kali ini mendapat kejutan istimewa dari siswa melalui pelepasan balon harapan, fashion show, hingga penyematan selempang penghargaan.

Mengusung tema “Merangkai Perayaan dalam Hangatnya Kebersamaan”, perayaan tersebut menjadi ruang bagi seluruh warga sekolah untuk menunjukkan rasa hormat dan apresiasi kepada para pendidik.

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Kemeriahan acara juga memperlihatkan eratnya hubungan antara guru dan siswa di lingkungan SMANJA.

Kegiatan diawali dengan upacara bendera yang seluruh petugasnya berasal dari kalangan dewan guru.

Advertisement Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sambutan ketua pelaksana dan arahan Kepala SMAN 1 Pamijahan, Lanti Mustika Irtiani Irlan.

Tari Merak hingga Pelepasan Balon Harapan

Nuansa perayaan semakin terasa, ketika anggota ekstrakurikuler tari mempersembahkan Tari Merak.

Penampilan tersebut, disambut antusias oleh warga sekolah sebelum dilanjutkan dengan penyerahan tumpeng secara simbolis kepada kepala sekolah sebagai ungkapan syukur dan penghormatan kepada para guru.

Momen yang tak kalah menarik hadir melalui penandatanganan banner ucapan Hari Guru dan pelepasan balon gas ke udara.

Banner berukuran kecil yang telah ditandatangani seluruh dewan guru diterbangkan bersama-sama, membawa simbol doa, harapan, dan semangat untuk kemajuan pendidikan.