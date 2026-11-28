RADAR BOGOR – Ada cara berbeda yang dilakukan SMK SMAK Bogor dalam memperingati Hari Guru Nasional 2026.

Tak hanya memberikan apresiasi kepada para pendidik di Hari Guru, SMK SMAK Bogor juga meluncurkan buku antologi yang memuat pengalaman dan cerita para guru selama menjalankan tugas mendidik siswa.

Peringatan Hari Guru digelar SMK SMAK Bogor lebih awal pada Jumat, 20 November 2026. Kegiatan dimajukan dari jadwal resmi Hari Guru Nasional pada 25 November karena sekolah akan melaksanakan Sumatif Akhir Semester (SAS) mulai Senin, 23 November 2026.

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Meski digelar lebih awal, kegiatan tetap berlangsung meriah dan mendapat antusiasme dari siswa, guru, serta tenaga kependidikan SMK-SMAK Bogor.

Melalui peringatan tersebut, warga sekolah diajak kembali merefleksikan peran dan kontribusi guru dalam proses pendidikan.

Advertisement Para siswa juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para pendidik.

Antologi Kisah 24 Guru

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Salah satu agenda utama dalam peringatan tersebut yakni peluncuran buku berjudul “Rumus Yang Tak Pernah Ada di Buku”.

Buku tersebut berisi kumpulan pengalaman dan cerita 24 guru SMK-SMAK Bogor selama menjalankan tugas dan pengabdian mereka dalam mendampingi siswa.

Antologi ini menjadi dokumentasi perjalanan, pemikiran, serta pengalaman para guru yang diperoleh selama menjalankan proses pembelajaran di sekolah.

Setelah peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan bedah buku bersama Sulistyowati, M.Si., M.Pd. Ia merupakan alumni SMK-SMAK Bogor sekaligus purnabakti guru di sekolah tersebut.