RADAR BOGOR – Sejarah dan kebudayaan Sunda Pakuan Pajajaran menjadi tema utama Eco Cultural Fest 2026 yang digelar mahasiswa Program Studi Ekowisata Sekolah Vokasi IPB University.

Festival ini memadukan pertunjukan seni tradisi dengan pameran produk kreatif wisata di Aula Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Sabtu, 28 November 2026.

Mengusung tajuk “Nu Bihari, Nu Kiwari, Ngancik Dina Madya” dengan subtema “Tapak Baheula Hirup Kiwari”, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan kembali sejarah dan nilai budaya Sunda kepada generasi muda.

Ketua Pelaksana Eco Cultural Fest 2026, Muhammad Gilang Alfhariza, mengatakan festival ini dirancang untuk mengangkat kisah Pakuan Pajajaran. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi implementasi hasil pembelajaran mahasiswa dari tujuh mata kuliah.

“Jadi kegiatan hari ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita mengangkat cerita dari Sunda Pakuan Pajajaran. Tujuannya, selain untuk mengimplementasikan tujuh mata kuliah beserta luarannya, kegiatan ini menjadi salah satu cara mengingatkan kembali cerita tentang kebudayaan Pajajaran,” ujar Gilang.

Advertisement Sekitar 250 peserta menghadiri festival tersebut. Mereka terdiri dari pelajar SMA, tamu undangan, sivitas akademika IPB, dosen, asisten dosen, hingga perwakilan Pemerintah Kota Bogor.

Pengunjung disuguhi sejumlah pertunjukan seni tradisional. Di antaranya Tari Jaipong Subali Sugriwa, Tari Rampak Gendang, serta pertunjukan cerita rakyat bertajuk Runtuhnya Pakuan Pajajaran. Acara juga menghadirkan penampilan musik akustik.

Selain pertunjukan, festival menampilkan berbagai produk kreatif yang berkaitan dengan pengembangan wisata. Produk tersebut menjadi bagian dari penerapan materi perkuliahan mahasiswa dalam mengemas potensi ekowisata.

Gilang mengatakan, panitia membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk mempersiapkan kegiatan. Tantangan yang dihadapi terutama menyangkut pembagian waktu karena seluruh panitia tetap harus menjalankan kewajiban perkuliahan.

Ia berharap festival tersebut meninggalkan kesan bagi para pengunjung, terutama pelajar SMA yang hadir. Sejarah Pakuan Pajajaran menjadi identitas utama yang ingin diperkenalkan melalui kegiatan tersebut.