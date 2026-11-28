RADAR BOGOR – Sebanyak 17 sekolah tingkat SMP dan sederajat dari wilayah Bogor Raya mengikuti ajang Next Gen 2026 yang digelar SMK IT Insan Toda.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan dan mengembangkan potensi melalui 10 kategori perlombaan.

Ajang bertajuk Next Gen atau Next Generation tersebut menghadirkan peserta dari SMP negeri, SMP swasta, hingga madrasah tsanawiyah (MTs). Berbagai kategori lomba disiapkan, mulai dari bidang keagamaan, seni, akademik, hingga kreativitas multimedia.

Advertisement Baca Juga: Mahasiswa Ekowisata IPB Angkat Sejarah Pakuan Pajajaran Lewat Eco Cultural Fest 2026 di Bogor

Kepala SMK IT Insan Toda, Ibnu Hibban, mengatakan Next Gen 2026 menjadi agenda perdana sekolah setelah beberapa tahun tidak menggelar perlombaan yang melibatkan sekolah lain.

"Next Gen ini sebetulnya agenda perdana kami setelah beberapa tahun tidak mengadakan lomba yang mengundang sekolah-sekolah lain. Alhamdulillah di tahun ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan ajang lomba dengan nama baru, yaitu Next Gen," ujarnya.

Advertisement Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan mencari bibit-bibit baru dari berbagai bidang perlombaan. Peserta diharapkan dapat mengenali kemampuan yang dimiliki sekaligus mengembangkan potensi mereka lebih jauh.

Hadirkan 10 Kategori Lomba

Dalam pelaksanaannya, Next Gen 2026 menghadirkan 10 kategori perlombaan. Di antaranya Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ), puisi, Lomba Cerdas Cermat (LCC), marawis, short movie, podcast, poster, fotografi, adzan, dan speech.

Perlombaan berlangsung dalam dua hari pelaksanaan, yakni 26 dan 28 November 2026. Khusus kategori yang berkaitan dengan multimedia, peserta tidak hanya diminta mengirimkan karya, tetapi juga mempresentasikan hasil karyanya di hadapan juri.

Ibnu menjelaskan, konsep tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan proses kreatif sekaligus kemampuan mereka dalam menyampaikan gagasan.

"Untuk lomba-lomba multimedia tadi, tidak hanya sekadar mereka mengirimkan karyanya, tetapi mereka harus menyampaikan atau mempresentasikan dari karya itu sendiri," jelasnya.