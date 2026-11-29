RADAR BOGOR – Institut Bisnis dan Informatika atau IBI Kesatuan kembali mencatatkan capaian penting dalam pengembangan pendidikan tinggi.

Pada prosesi wisuda Tahun Akademik 2025/2026, kampus tersebut resmi meluluskan 674 wisudawan dan wisudawati dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sarjana, sarjana terapan, hingga magister.

Wisuda kali ini tidak hanya menjadi momentum pengukuhan para lulusan, tetapi juga ajang penyampaian berbagai pencapaian institusi selama satu tahun terakhir.

Advertisement Mulai dari penguatan mutu akademik, prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional, peningkatan kualifikasi dosen, hingga kontribusi nyata melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dari total 674 lulusan, sebanyak 551 orang merupakan lulusan Program Sarjana, 87 orang dari Program Sarjana Terapan, dan 36 orang dari Program Magister.

Menariknya, 40 mahasiswa dari program sarjana dan sarjana terapan berhasil menuntaskan pendidikan hanya dalam waktu tujuh semester.

Pada kesempatan tersebut, IBI Kesatuan juga meluluskan seorang mahasiswa asing asal Yaman dari Program Studi Sistem Informasi, yakni Athir Abdulaziz Abdullah Bin Kulaib. Ia berhasil menyelesaikan seluruh proses pendidikan hingga dinyatakan lulus.

Selain satu mahasiswa asing yang diwisuda, IBI Kesatuan saat ini memiliki lima mahasiswa internasional yang masih aktif menempuh pendidikan.

Mereka berasal dari Yaman dan Thailand, dengan rincian satu mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi asal Yaman, satu mahasiswa Program Studi Pariwisata asal Thailand.

Kemudian satu mahasiswa Program Studi Biokewirausahaan asal Yaman, satu mahasiswa Program Studi Manajemen asal Thailand, serta satu mahasiswa Program Studi Akuntansi asal Yaman.