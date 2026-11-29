RADAR BOGOR – SMK Ash Shoheh 1 Citeureup, Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) di kawasan Eco Edu Sentul, Bogor, pada Sabtu, 28 November 2026. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme dari para peserta didik yang mengikuti seluruh rangkaian acara.

Kepala SMK Ash Shoheh 1 Citeureup Zulbadri menjelaskan bahwa LDKS merupakan salah satu program pembinaan kesiswaan yang bertujuan membentuk karakter peserta didik.

Melalui kegiatan ini, siswa ditempa agar memiliki jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, serta kemampuan bekerja sama dalam sebuah organisasi.

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"Melalui kegiatan ini, para siswa diberikan berbagai materi dan aktivitas pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan wawasan kepemimpinan, membangun kekompakan, melatih keberanian mengambil keputusan, serta menumbuhkan rasa percaya diri," ujarnya kepada Radar Bogor.

Menurutnya, LDKS memegang peranan penting dalam mempersiapkan generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat.

Advertisement "Kami berharap para peserta dapat mengambil pengalaman dan pembelajaran berharga. Seorang pemimpin bukan hanya mampu memberikan perintah, tetapi juga harus menjadi teladan, memiliki tanggung jawab, disiplin, serta mampu bekerja sama dengan orang lain," ungkapnya.

Lebih lanjut, Zulbadri menuturkan bahwa pemilihan Eco Edu Sentul sebagai lokasi kegiatan memberikan suasana pembelajaran yang berbeda bagi para peserta.

Lingkungan alam yang asri dan mendukung menjadi sarana efektif untuk melatih kebersamaan, membangun kekompakan, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

"Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap aktivitas yang diberikan oleh panitia dan pembimbing," terangnya.