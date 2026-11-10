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Politik

Mardani Klaim Puluhan Anggota DPR Sudah Teken Hak Menyatakan Pendapat Kasus Wapres Gibran

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Penulis: Lucky Lukman Nul Hakim
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memperlihatkan tanda tangan 25 legislator lintas fraksi. (X @MardaniAliSera)
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memperlihatkan tanda tangan 25 legislator lintas fraksi. (X @MardaniAliSera)

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RADAR BOGOR - Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPR RI. 

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa lebih dari 25 legislator lintas fraksi telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul langkah politik tersebut.

Pernyataan itu, disampaikan Mardani setelah memperlihatkan dokumen bertajuk 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. 

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Dalam dokumen yang ia tunjukkan, nama Mardani tercantum pada posisi pertama sebagai salah satu pengusul.

Menurut Mardani, dukungan terhadap usulan tersebut datang dari anggota DPR yang berasal dari berbagai fraksi. 

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Proses pengumpulan tanda tangan bahkan masih berlangsung dan jumlah pendukung disebut terus bertambah.

"Ada lebih dari 25, hampir semua (fraksi)," ujar Mardani kepada wartawan.

Ia menjelaskan, pengumpulan tanda tangan telah dimulai sejak Senin malam. 

Sejumlah anggota DPR lainnya, kemudian ikut menandatangani dokumen tersebut pada hari berikutnya.

Meski melibatkan legislator dari berbagai fraksi, Mardani menegaskan, dukungan itu sejauh ini masih disampaikan atas nama pribadi masing-masing anggota, bukan sebagai keputusan resmi fraksi.

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Editor : Lucky Lukman Nul Hakim
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