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Politik

403 Anggota DPR Hadir, Wacana Pemakzulan Gibran Mengemuka, Ini Mekanismenya

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Penulis: Yosep Awaludin
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 November 2026. (Foto:TV Parlemen)
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 November 2026. (Foto:TV Parlemen)

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RADAR BOGOR – Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat DPR RI terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan publik.

Di tengah isu tersebut, sebanyak 403 anggota DPR tercatat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa 10 November 2026.

Jumlah kehadiran itu telah melampaui syarat minimal kuorum, yakni dua pertiga dari total 580 anggota DPR atau sebanyak 387 orang.

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Meski begitu, kehadiran ratusan legislator tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap usulan pemakzulan Gibran.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut belum membahas ataupun membacakan usulan hak menyatakan pendapat.

Agenda persidangan masih sebatas penyampaian pidato pembukaan masa sidang.

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Kendati demikian, pembicaraan mengenai penggunaan hak tersebut mulai berkembang di lingkungan parlemen.

Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi dikabarkan tengah berupaya menggalang dukungan untuk mengajukan usulan tersebut.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai hak menyatakan pendapat menjadi salah satu mekanisme yang relatif efektif dari segi waktu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

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Editor : Yosep Awaludin
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