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Politik

Ketua DPR Buka Suara soal Usulan Pemakzulan Wapres Gibran

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Penulis: Lucky Lukman Nul Hakim
Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa 10 November 2026.
Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa 10 November 2026.

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RADAR BOGOR - Ketua DPR RI, Puan Maharani akhirnya angkat bicara mengenai menguatnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

Puan memastikan, DPR telah menerima usulan tersebut dan akan membahas langkah selanjutnya setelah pembukaan masa sidang.

Pernyataan itu, disampaikan Puan seusai menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR RI, Selasa (10/11/2026). 

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Ia mengatakan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu mencermati usulan yang telah masuk, termasuk mekanisme yang harus ditempuh.

"Laporan tersebut memang sudah kami terima, tapi kami akan tindak lanjuti usai pembukaan masa sidang ini," jelas Puan kepada wartawan.

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Meski demikian, Puan mengingatkan, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak bisa dilakukan sembarangan. Setiap tahapan harus mengikuti aturan konstitusi yang berlaku.

Ia juga meminta seluruh pihak, terutama anggota DPR, agar menyikapi perkembangan politik tersebut secara bijaksana dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

"Lebih baik, kita menyikapinya dengan tenang dan jangan menciptakan hal-hal yang belum terjadi lalu memicu keresahan di masyarakat," tuturnya.

Dukungan Hak Menyatakan Pendapat Disebut Meluas

Pernyataan Puan muncul, ketika wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran semakin ramai dibicarakan di lingkungan parlemen.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, sebelumnya mengungkapkan, dukungan terhadap usulan tersebut telah melibatkan mayoritas fraksi di DPR.

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Editor : Lucky Lukman Nul Hakim
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