Wapres Gibran Bisa Mundur atau Dimakzulkan, Mana Lebih Cepat? Begini Analisis Vinus

RADAR BOGOR - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghadapi dua kemungkinan, jika wacana pemberhentiannya dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) benar-benar bergulir.

Selain melalui mekanisme pemakzulan di parlemen, Gibran juga berpeluang mengundurkan diri dari jabatannya.

Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi menilai, kedua skenario tersebut memiliki tahapan yang berbeda.

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Jika pemberhentian ditempuh melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI, prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu lebih panjang karena harus melewati sejumlah tahapan konstitusional.

"Sebaliknya, apabila Gibran memilih mengundurkan diri, proses pengisian jabatan wakil presiden dinilai dapat berlangsung lebih singkat," jelas Yusfitriadi kepada Radar Bogor, Selasa 10 November 2026.

Advertisement Menurut Yusfitriadi, perbedaan kedua jalur tersebut terletak pada mekanisme yang harus dilalui sebelum Indonesia mendapatkan wakil presiden baru.

Jalur Pemakzulan Gibran Harus Melewati Sejumlah Tahapan

Yusfitriadi menjelaskan, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai jalan pemberhentian wakil presiden bukanlah proses yang bisa diselesaikan dalam satu kali sidang paripurna.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui DPR sebelum keputusan pemberhentian dapat diambil.

Menurut penjelasannya, proses tersebut dimulai dari penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR. Hasilnya kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan pemeriksaan dan putusan.

Setelah MK mengeluarkan putusan, proses selanjutnya kembali melibatkan DPR. Jika persyaratan konstitusional terpenuhi, DPR dapat menggelar sidang paripurna untuk meneruskan proses pemberhentian wakil presiden sesuai ketentuan yang berlaku.