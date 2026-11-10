Jika Gibran Lengser, Vinus Prediksi Prabowo Siapkan Wapres dari Gerindra

RADAR BOGOR - Wacana pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dinilai, berpotensi membawa dampak politik yang jauh lebih besar daripada sekadar perubahan komposisi kepemimpinan nasional.

Jika posisi Gibran benar-benar kosong, Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki peluang besar mengusulkan sosok pengganti dari lingkaran politiknya sendiri.

Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi memprediksi, Prabowo tidak akan mengusulkan kader Partai Golkar untuk mengisi posisi wakil presiden.

Advertisement Menurutnya, penentuan dua nama calon wakil presiden merupakan kewenangan presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Ia menilai, situasi tersebut dapat membuka peluang bagi Prabowo untuk mengajukan figur yang memiliki kedekatan politik dengan dirinya, termasuk kader Partai Gerindra.

Advertisement "Jika Gibran tak lagi menjadi wakil presiden, kemungkinan Presiden Prabowo akan mengusulkan kadernya sendiri, tidak akan dari Golkar. Karena pengajuan dua nama tersebut merupakan hal prerogatif presiden," kata Yusfitriadi.

Pergantian Gibran Bisa Berdampak pada Posisi Politik Prabowo

Menurut Yusfitriadi, persoalan yang muncul apabila Gibran tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden bukan hanya menyangkut siapa sosok penggantinya.

Dampak politik justru berpotensi meluas hingga menyentuh posisi Prabowo sebagai presiden.

Pengamat politik asal Bogor ini menilai, masih terdapat pandangan di tengah masyarakat bahwa pasangan presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan politik yang tidak terpisahkan.

Karena itu, jelas kang Yus (sapaan Yusfitriadi) apabila Gibran sampai lengser, bukan tidak mungkin muncul tekanan politik yang juga diarahkan kepada Prabowo.