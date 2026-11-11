Nama AHY Mencuat Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua Umum Demokrat

RADAR BOGOR – Nama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ikut mencuat di tengah polemik niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut pun buka suara mengenai nama AHY yang mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur yang berpeluang mengisi posisi wakil presiden Gibran jika terjadi pergantian.

Namun, AHY memilih tidak berspekulasi lebih jauh. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti isi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran dalam pertemuan tertutup di Istana.

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"Ya, sama sebetulnya tadi saya tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan antara Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Yang jelas kita tunggu semuanya, kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan," ujar AHY, Selasa, 10 November 2026.

Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan, setiap dinamika yang menyangkut posisi wakil presiden harus diselesaikan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Advertisement Menurutnya, proses hukum dan prosedur ketatanegaraan harus dihormati agar tidak menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

AHY juga mengungkapkan bahwa Partai Demokrat terus menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi partai politik di DPR RI untuk memantau perkembangan situasi.

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Meski demikian, ia memastikan belum ada pembicaraan yang menghasilkan kesimpulan atau kesepakatan terkait dinamika pergantian wakil presiden.

"Ya kami tentunya tidak bisa sendiri ya, kami bersama dengan fraksi-fraksi partai lainnya di Senayan terus berkomunikasi, tapi tidak ada yang sangat konklusif hari ini. Kita tunggu apa yang menjadi kemajuan dari situasi ini," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.