Golkar Minta DPR Tak Tinggal Diam soal Ijazah Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Kembali Disorot

RADAR BOGOR – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai DPR perlu mengambil langkah politik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Doli, proses hukum terkait persoalan ijazah Gibran tersebut telah mencapai tahap final setelah dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu mengeluarkan putusan.

Karena itu, ia berpandangan bahwa perhatian selanjutnya DPR perlu diarahkan pada tindak lanjut melalui mekanisme politik di parlemen.

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Doli menegaskan DPR tidak seharusnya hanya berdiam diri setelah adanya putusan MK dan MA. Ia turut menyinggung penggunaan hak konstitusional anggota DPR, termasuk hak menyatakan pendapat (HMP), yang dapat menjadi bagian dari proses politik terkait pemakzulan.

"Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final," kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Advertisement Ia mengungkapkan, komunikasi antarfraksi mengenai kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat sebenarnya telah berlangsung sejak masa reses DPR.

Dengan dimulainya masa sidang, pembicaraan tersebut dinilai dapat kembali dilanjutkan melalui mekanisme yang tersedia di parlemen.

Pernyataan Doli disampaikan saat merespons rencana Gibran menempuh langkah hukum lanjutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, Gibran menyatakan ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum tersebut.

Namun, Doli berpandangan bahwa putusan MK dan MA telah memberikan kepastian pada proses hukum yang berkaitan dengan persoalan ijazah Gibran. Oleh sebab itu, ia menilai DPR perlu membahas tindak lanjutnya dari sisi politik.