Instagram Gibran Mendadak Banjir 26 Unggahan dalam 6 Jam, Muncul di Tengah Isu Pengunduran Diri

RADAR BOGOR – Akun Instagram pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, @gibran_rakabuming, mendadak kembali aktif setelah lebih dari 40 hari vakum.

Bukan sekadar satu atau dua unggahan, akun Instagram Gibran tersebut langsung merilis 26 video agenda kerja secara maraton dalam rentang sekitar enam jam, mulai Selasa, 10 November 2026 malam hingga Rabu, 11 November 2026 dini hari.

Rentetan unggahan Instagram itu muncul bertepatan dengan hari ketika Gibran disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

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Berdasarkan penelusuran, unggahan dilakukan mulai pukul 19.20 WIB pada Selasa hingga pukul 01.17 WIB pada Rabu, 11 November 2026.

Pola tersebut berbeda jauh dengan aktivitas akun Gibran sebelumnya. Pada periode 11 Agustus hingga 30 September 2026, akun tersebut rata-rata hanya mengunggah satu hingga dua konten setiap hari.

Advertisement Bahkan, jumlah unggahan terbanyak dalam satu hari pada periode tersebut tercatat hanya empat konten.

26 Video Agenda Kerja Dirapel

Puluhan video yang diunggah secara beruntun menampilkan beragam aktivitas Gibran sebagai Wakil Presiden.

Mulai dari audiensi dan pertemuan di kantor Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, hingga sejumlah kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Dokumentasi tersebut antara lain memperlihatkan kegiatan Gibran di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi Barat.

Meski diunggah dalam rentang waktu yang sama, seluruh kegiatan tersebut bukan berlangsung dalam satu hari.