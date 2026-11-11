HMP Gibran Diklaim Terus Bertambah, 110 Anggota PDI P Ambil Jalan Konstitusi

RADAR BOGOR – Usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diklaim terus bertambah.

Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut jumlah anggota parlemen yang telah membubuhkan tanda tangan dalam usulan HMP soal ijazah Gibran tersebut kini hampir mencapai 50 orang.

Mardani mengatakan, pengusulan HMP soal ijazah Gibran akan kembali dikonsolidasikan bersama sejumlah anggota dan fraksi di DPR pada Rabu, 11 November 2026.

“Kami bersyukur inisiatif Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terus menggelinding seperti bola salju. Siang ini kami akan kokohkan jumlah anggota dan semua fraksi ikut kumpul,” kata Mardani melalui unggahan di akun Instagramnya yang telah dikonfirmasi, Rabu.

Menurut dia, DPR perlu mengambil sikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran.

Advertisement “Hari ini kita akan kumpul dan angkanya terus bertumbuh. DPR konsisten harus ada aksi dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” ujarnya.

Mardani Klaim 48 Anggota Sudah Teken

Sehari sebelumnya, Mardani menyebut sudah ada sekitar 48 anggota DPR yang menandatangani surat usulan HMP. Jumlah tersebut, kata dia, hampir mencapai 50 anggota.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 anggota disebut berasal dari Fraksi PKS. Sementara sekitar 36 anggota lainnya berasal dari sejumlah fraksi partai politik lain.

“PKS ada 12, ada yang 13, dan ada yang empat dan empat. Ini saya lihat berkasnya,” kata Mardani.

Mardani optimistis jumlah pengusul masih dapat bertambah seiring konsolidasi yang dilakukan antarfraksi di DPR.