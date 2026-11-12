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Politik

DPR Hari Ini Bahas Usulan Pemakzulan Wapres Gibran, 120 Anggota DPR Bergerak

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Penulis: Lucky Lukman Nul Hakim
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa memberikan keterangan kepada wartawan soal pemakzulan Wapres Gibran.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa memberikan keterangan kepada wartawan soal pemakzulan Wapres Gibran.

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RADAR BOGOR – Dinamika politik di Senayan, semakin menjadi sorotan setelah munculnya usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menyatakan dukungan terhadap penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait posisi putra sulung Presiden ke-7 RI tersebut.

Usulan itu, dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. 

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Rapat tersebut, menjadi salah satu tahapan penting setelah pimpinan DPR menerima dokumen usulan HMP dari sejumlah anggota dewan sehari sebelumnya.

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Rencana pembahasan ini pun, menambah perhatian publik terhadap perkembangan isu politik yang melibatkan Gibran dan lembaga legislatif.

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Pimpinan DPR Terima Usulan dari 120 Anggota

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengungkapkan, jumlah anggota dewan yang mengajukan hak menyatakan pendapat mencapai 120 orang. 

Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi di DPR RI.

Angka itu, dihitung berdasarkan jumlah anggota yang telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pengajuan.

"Sesuai penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, jumlah yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat itu sesuai yang ditandatangani. Sesuai yang ditandatangani, dari 8 fraksi, ada 120 orang," kata Saan kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu 11 November 2026.

Menurut Saan, secara administratif usulan tersebut telah memenuhi persyaratan. Karena itu, pimpinan DPR akan memprosesnya melalui mekanisme dan tahapan yang berlaku di parlemen.

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Editor : Lucky Lukman Nul Hakim
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