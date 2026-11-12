Wapres Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatannya, Connie Bakrie Ucapkan Terima Kasih

RADAR BOGOR - Kabar mengenai Gibran Rakabuming Raka yang telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) Indonesia sontak mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Saint Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie atau yang akrab disapa Connie Bakrie melalui unggahan akun Instagram pribadinya memberikan tanggapan tekait kabar tersebut.

Pada unggahannya 12 jam lalu, Connie Bakrie terlihat mengunggah foto Gibran Rakabuming yang berisikan keterangan bahwa wapres ke-8 RI itu telah resmi mengundurkan diri.

Selain itu, wanita kelahiran Bandung tahun 1964 itu juga menuliskan keterangan pada postingannya itu yang bertuliskan kata-kata terima kasih kepada Gibran.

"Jika kabar ini benar, terima kasih, sdr. Gibran Rakabuming Raka," tulis Connie, dikutip dari akun Instagram @connierahakundinibakirie.

Advertisement Connie juga menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa melepaskan jabatan yang sedang diemabannya. Kendati demikian, menurutnya melepaskan jabatan kekuasaan tidak menandakan orang tersebut kalah.

"Sebab tidak semua manusia yang memiliki kekuasaan sanggup melepaskannya dan tidak semua yang melepaskan kekuasaan berarti kalah," sambung Connie Bakrie.

Lebih lanjut, dalam keterangannya, wanita berusia 64 tahun itu menuliskan bahwa, ketika seseorang harus melepaskan jabatannya, mungkin di sana ia sedang diberikan ujian sebagai manusia.

"Barangkali justru di sanalah martabat seorang manusia diuji, ketika ia harus memilih antara mempertahankan dirinya atau mendahulukan bangsanya," tulis Connie.

Di akhir caption unggah tersebut, Connie Bakrie menuliskan keterangan bahwa keputusan yang diambil oleh Gibran akan tercatat dalam sejarah pergulatan politik di tanah air ini.