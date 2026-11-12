Vinus Sebut 4 Nama Potensial Pengganti Gibran sebagai Wapres

RADAR BOGOR – Siapa sosok yang bakal mengisi kursi Wakil Presiden (Wapres), setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri?

Sejumlah nama mulai diperbincangkan, mulai dari lingkaran internal Partai Gerindra hingga tokoh politik dari partai koalisi pemerintah.

Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi memprediksi, Presiden Prabowo Subianto berpeluang mengusulkan sejumlah figur yang selama ini memiliki kedekatan politik dan hubungan loyalitas dengan dirinya.

Menurut Yusfitriadi, situasi politik yang sedang dihadapi Prabowo menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan dua nama calon wakil presiden yang nantinya disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ia melihat, Prabowo saat ini tengah dibayangi persoalan kepercayaan politik, termasuk isu penyadapan yang belakangan menjadi perhatian.

Advertisement Situasi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi pertimbangan Presiden dalam menentukan figur pendampingnya.

"Saya melihat suasana kebatinan Prabowo saat ini sedang dibayangi persoalan pengkhianatan. Salah satunya berkaitan dengan kasus penyadapan. Kondisi ini tentu bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan siapa yang akan diusulkan sebagai pengganti Gibran," ujar Yusfitriadi kepada Radar Bogor, Kamis 12 November 2026.

Sugiono dan Prasetyo Hadi Masuk Radar Gerindra

Yusfitriadi memperkirakan, Prabowo memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan figur dari lingkungan internal Partai Gerindra maupun orang-orang yang selama ini berada di lingkaran pemerintahan.

Menurutnya, faktor kedekatan ideologis, loyalitas, serta rekam jejak hubungan dengan Presiden bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan calon pengganti Gibran.

Dari sejumlah nama yang dinilainya berpotensi, Yusfitriadi menyebut Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.