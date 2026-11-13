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Politik

Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Raffi Ahmad Sampaikan Pesan Menyentuh

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Raffi Ahmad dan Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
Raffi Ahmad dan Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Instagram @raffinagita1717)

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RADAR BOGOR - Keputusan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden Indonesia sontak mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. 

Salah satunya datang dari Raffi Ahmad, selebritis sekaligus utusan khusus presiden itu terlihat mengunggah momen kebersamaan bersama Gibran melalui akun Instagram pribadinya. 

Dalam unggah tersebut, terlihat Gibran Rakabuming Raka mengenakan kemeja putih dan dasi merah dibalut jeas warna hitam, sedangkan Raffi nampak mengenakan kemeja putih dan jaket hitam. 

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Selain itu, suami Nagita Slavina tersebut juga menulsikan keterangan melaui caption yang ia buat pada postingan tersebut. 

"Hari Ini, ada rasa yang sulit saya ucapkan.. Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua pengorbanan dapat diceritakan," tulis Raffi Ahmad, dikutip dari akun Instagram @raffinagita1717. 

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Raffi Ahmad juga menyampaikan terima kasih kepada Gibran atas pengabdian yang telah dilakukan oleh putra Jokowi Dodo tersebut untuk bangsa dan tanah air.

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"Terima kasih, bapak Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14, atas seggala ketulusan, pengabdian, dan perjuangan untuk Indonesia," tulisnya.

Lebih lanjut, Raffi menuliskan bahwa menurutnya kebesaran seorang negarawan tidak hanya terlihat dari amanah yang ia emban, tapi juga ketulusan dalam mengabdi untuk bangsanya sendiri. 

Menurut Raffi, Gibran Rakabuming bukan hanya seorang pemimpin, melainkan juga sosok sahabat dan teman seperjuangan yang selalu ia hormati. 

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Ayah dari Rafathar itu juga memanjatkan doa untuk Gibran, yang mana dalam doa tersebut Raffi berharap agar tuhan yang maha kuasa selalu menunjukan jalan terbaik untuk Wapres ke-14 Indonesia itu.

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : Instagram @raffinagita1717
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