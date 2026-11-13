Bima Arya Tegaskan PAN Tak Usulkan Nama Calon Wapres, Serahkan Keputusan ke Prabowo

RADAR BOGOR – Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sosok yang akan mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres) setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

PAN menegaskan tidak mengusulkan nama maupun kandidat calon tertentu untuk jabatan Wapres tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PAN Bima Arya saat berkunjung ke Balai Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026. Bima mengatakan, kunjungannya tersebut dilakukan sebelum mendampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beserta jajaran partai dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Semuanya kami serahkan kepada Presiden," kata Bima.

Bima mengaku belum mengetahui secara pasti agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Advertisement Namun, ia memperkirakan pembicaraan akan berkaitan dengan sejumlah persoalan yang tengah menjadi perhatian bersama.

"Soal agenda pertemuannya, kami belum tahu. Mungkin tidak jauh dari hal-hal yang hari ini menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Minta Kepala Daerah Fokus Layani Masyarakat

Di tengah dinamika politik nasional, Bima yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap fokus menjalankan roda pemerintahan.

Menurutnya, proses pergantian wakil presiden telah memiliki mekanisme dan tahapan yang diatur dalam konstitusi.

Karena itu, perkembangan politik tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan publik maupun pelaksanaan program prioritas daerah.