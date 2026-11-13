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Politik

Prabowo Beri Parpol Waktu Sepekan Usulkan Cawapres Pengganti Gibran

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Foto: Instagram
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Foto: Instagram

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RADAR BOGOR – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh partai politik (parpol) menyiapkan usulan calon Wakil Presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Parpol diberi waktu Presiden Prabowo satu pekan untuk membahas nama yang dinilai paling ideal jadi Cawapres di internal masing-masing.

Soal nama Cawapres dari parpol  disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan seusai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat, 13 November 2026.

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“Bersama para ketua partai, kami diminta untuk menyiapkan usulan dalam waktu satu minggu,” jelas Zulhas kepada awak media di Pintu Dua Istana Bogor.

Menurut Zulhas, setiap partai diminta melakukan pembahasan internal untuk menentukan sosok yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden.

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Meski demikian, keputusan akhir mengenai nama yang akan dipilih tetap berada di tangan Presiden.

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“Ya mendiskusikan secara internal siapa kira-kira yang akan diusulkan, walaupun pada akhirnya semua keputusan tetap diserahkan ke Presiden,” terang Zulhas.

PAN Pastikan Tak Usulkan Kader

Meski mendapat waktu satu pekan, PAN memastikan tidak akan mengajukan kadernya untuk mengisi posisi Wakil Presiden.

“PAN tidak mengajukan kader untuk maju. Tidak ada. Semuanya diserahkan kepada Presiden,” tegas Zulhas yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

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Zulhas juga membantah kabar yang menyebut Prabowo akan mengumumkan calon wakil presiden pada Jumat malam.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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