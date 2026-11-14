Amran Ungguli Yusril dalam Survei Bursa Wapres Pengganti Gibran

RADAR BOGOR - Nama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mencuri perhatian dalam survei mengenai figur yang dinilai layak menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (Wapres).

Amran menempati posisi teratas pada kelompok menteri Kabinet Merah Putih dengan tingkat pilihan mencapai 19,3 persen, mengungguli Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang memperoleh 14,3 persen.

Temuan Lembaga Riset Publik (LRP) tersebut, muncul di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden yang telah ditinggalkan Gibran.

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Hasil survei ini sekaligus memperlihatkan sejumlah figur yang mendapat perhatian masyarakat di tengah dinamika politik nasional.

Peneliti LRP, Arwan Pranata, memaparkan hasil survei tersebut di Hotel Sofyan, Jakarta, Jumat 13 November 2026.

Advertisement Penelitian dilakukan terhadap 1.200 responden selama periode 27 Oktober hingga 5 November 2026.

Meski Amran berada di posisi teratas pada kelompok menteri, hasil tersebut bukan penetapan calon wakil presiden secara resmi. Proses pencalonan tetap menjadi kewenangan Presiden, sedangkan pemilihan penggantinya akan dilakukan melalui sidang MPR.

Amran Unggul, Yusril dan Sjafrie Membayangi

Dalam kelompok menteri Kabinet Merah Putih, Amran memperoleh dukungan sebesar 19,3 persen.

Yusril berada di urutan kedua dengan 14,3 persen, sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menempati posisi ketiga dengan 10,2 persen.

Nama-nama lainnya dalam kelompok tersebut mencatatkan tingkat pilihan di bawah 10 persen.