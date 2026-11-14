Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Politik

Amran Ungguli Yusril dalam Survei Bursa Wapres Pengganti Gibran

L
Penulis: Lucky Lukman Nul Hakim
Nama Amran mencuat dalam survei pengganti Gibran.
Nama Amran mencuat dalam survei pengganti Gibran.

Advertisement

RADAR BOGOR - Nama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mencuri perhatian dalam survei mengenai figur yang dinilai layak menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (Wapres). 

Amran menempati posisi teratas pada kelompok menteri Kabinet Merah Putih dengan tingkat pilihan mencapai 19,3 persen, mengungguli Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang memperoleh 14,3 persen.

Temuan Lembaga Riset Publik (LRP) tersebut, muncul di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden yang telah ditinggalkan Gibran. 

Advertisement

Baca Juga: Emas Golf Porprov Jabar 2026 Diprotes Kota Bogor, Ini Kronologi Status Daffa Putra

Hasil survei ini sekaligus memperlihatkan sejumlah figur yang mendapat perhatian masyarakat di tengah dinamika politik nasional.

Peneliti LRP, Arwan Pranata, memaparkan hasil survei tersebut di Hotel Sofyan, Jakarta, Jumat 13 November 2026. 

Advertisement

Penelitian dilakukan terhadap 1.200 responden selama periode 27 Oktober hingga 5 November 2026.

Meski Amran berada di posisi teratas pada kelompok menteri, hasil tersebut bukan penetapan calon wakil presiden secara resmi. Proses pencalonan tetap menjadi kewenangan Presiden, sedangkan pemilihan penggantinya akan dilakukan melalui sidang MPR.

Amran Unggul, Yusril dan Sjafrie Membayangi

Dalam kelompok menteri Kabinet Merah Putih, Amran memperoleh dukungan sebesar 19,3 persen. 

Yusril berada di urutan kedua dengan 14,3 persen, sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menempati posisi ketiga dengan 10,2 persen.

Nama-nama lainnya dalam kelompok tersebut mencatatkan tingkat pilihan di bawah 10 persen.

Advertisement
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Siapa Pengganti Gibran? di Bogor Zulhas Singgung Peluang Kader Gerindra

Siapa Pengganti Gibran? di Bogor Zulhas Singgung Peluang Kader Gerindra

Prabowo memberikan waktu sepekan kepada partai koalisi untuk membahas kandidat pengganti Gibran. Zulhas menyebut peluang kader Gerindra.

Prabowo Beri Parpol Waktu Sepekan Usulkan Cawapres Pengganti Gibran

Prabowo Beri Parpol Waktu Sepekan Usulkan Cawapres Pengganti Gibran

Presiden Prabowo Subianto meminta parpol menyiapkan usulan cawapres pengganti Gibran dalam waktu satu pekan. PAN disebut tak usulkan nama.

Bima Arya Sebut Foto Gibran Boleh Diturunkan, Asal Tetap Etis

Bima Arya Sebut Foto Gibran Boleh Diturunkan, Asal Tetap Etis

Wamendagri Bima Arya menyebut penurunan foto Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) merupakan penyesuaian yang wajar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer