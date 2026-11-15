8 Nama Mulai Dijagokan Gantikan Gibran jadi Wapres, Berikut Daftar Lengkapnya

RADAR BOGOR – Bursa calon wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menghangat. Sejumlah nama dari kalangan pimpinan partai politik disebut berpeluang menjadi pertimbangan Prabowo Subianto untuk mengisi posisi tersebut.

Prabowo sebelumnya telah bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 13 November 2026, terkait calon Wapres pengganti Gibran.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan waktu sekitar satu pekan kepada partai politik koalisi untuk membahas dan menyampaikan usulan mengenai kandidat Wapres baru pengganti Gibran.

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Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo sebagai Presiden.

Golkar menjadi salah satu partai yang menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo.

Advertisement “Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu, 14 November 2026.

Menurut Doli, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi berbagai persoalan dalam tiga tahun terakhir pemerintahan periode 2024-2029.

Ia menilai sinergi antara presiden, wakil presiden, partai politik, dan seluruh elemen bangsa menjadi penting untuk menghadapi tantangan global maupun domestik.

8 Nama Masuk Bursa

Di tengah proses pembahasan tersebut, sejumlah nama mulai disebut sebagai figur yang dapat menjadi pertimbangan Prabowo.

Doli menyebut sedikitnya delapan nama dari lingkungan partai politik yang dinilai memiliki pengalaman panjang di dunia politik maupun pemerintahan.