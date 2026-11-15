Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Politik

8 Nama Mulai Dijagokan Gantikan Gibran jadi Wapres, Berikut Daftar Lengkapnya

R
Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Perbandingan penampilan Gibran, mengenakan dasi biru saat mendampingi Prabowo dan dasi merah saat ke Gedung MPR.
Perbandingan penampilan Gibran, mengenakan dasi biru saat mendampingi Prabowo dan dasi merah saat ke Gedung MPR.

Advertisement

RADAR BOGOR – Bursa calon wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menghangat. Sejumlah nama dari kalangan pimpinan partai politik disebut berpeluang menjadi pertimbangan Prabowo Subianto untuk mengisi posisi tersebut.

Prabowo sebelumnya telah bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 13 November 2026, terkait calon Wapres pengganti Gibran.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan waktu sekitar satu pekan kepada partai politik koalisi untuk membahas dan menyampaikan usulan mengenai kandidat Wapres baru pengganti Gibran.

Advertisement

Baca Juga: Panjat Tebing Kota Bogor Raih 4 Emas di Porprov Jabar, Target 8 Medali Masih Terbuka

Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo sebagai Presiden.

Golkar menjadi salah satu partai yang menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo.

Advertisement

“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu, 14 November 2026.

Menurut Doli, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi berbagai persoalan dalam tiga tahun terakhir pemerintahan periode 2024-2029.

Baca Juga: Pajero Sport Disulap Jadi SUV Premium Semi Offroad, Gril Full Black dan Interiornya Mewah

Ia menilai sinergi antara presiden, wakil presiden, partai politik, dan seluruh elemen bangsa menjadi penting untuk menghadapi tantangan global maupun domestik.

8 Nama Masuk Bursa

Di tengah proses pembahasan tersebut, sejumlah nama mulai disebut sebagai figur yang dapat menjadi pertimbangan Prabowo.

Doli menyebut sedikitnya delapan nama dari lingkungan partai politik yang dinilai memiliki pengalaman panjang di dunia politik maupun pemerintahan.

Advertisement
Editor : Rani Puspitasari Sinaga
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Amran Ungguli Yusril dalam Survei Bursa Wapres Pengganti Gibran

Amran Ungguli Yusril dalam Survei Bursa Wapres Pengganti Gibran

Survei LRP menempatkan Andi Amran Sulaiman di posisi teratas klaster menteri dengan 19,3 persen dalam bursa figur pengganti Gibran.

Siapa Pengganti Gibran? di Bogor Zulhas Singgung Peluang Kader Gerindra

Siapa Pengganti Gibran? di Bogor Zulhas Singgung Peluang Kader Gerindra

Prabowo memberikan waktu sepekan kepada partai koalisi untuk membahas kandidat pengganti Gibran. Zulhas menyebut peluang kader Gerindra.

Prabowo Beri Parpol Waktu Sepekan Usulkan Cawapres Pengganti Gibran

Prabowo Beri Parpol Waktu Sepekan Usulkan Cawapres Pengganti Gibran

Presiden Prabowo Subianto meminta parpol menyiapkan usulan cawapres pengganti Gibran dalam waktu satu pekan. PAN disebut tak usulkan nama.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer