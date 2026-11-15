Zulhas Ungkap Parpol Koalisi Sepakat Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra

RADAR BOGOR – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap perkembangan terbaru soal pencarian wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Zulhas menyebut partai politik (parpol) koalisi tidak mengusulkan kader masing-masing untuk mengisi posisi wapres. PAN bahkan menyatakan sepakat jika calon pengganti Gibran berasal dari Partai Gerindra.

“Tadi saya mengatakan, kita PAN tidak mengusulkan calon wapres. Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra,” kata Zulhas, Minggu, 15 November 2026.

Menurut Zulhas, pembahasan mengenai pengganti Gibran mulai dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik koalisi ke Istana.

Dalam pertemuan tersebut, partai politik pengusung diberi waktu sekitar satu pekan untuk melakukan pembahasan internal sebelum mengajukan nama calon wakil presiden.

Advertisement “Nah, kemarin sudah dipanggil Bapak Presiden, kita sudah sepakat parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal, nanti kita akan mengajukan satu nama,” ujar Zulhas.

PAN, Gerindra, Golkar dan Demokrat Bahas Pengganti Gibran

Zulhas menjelaskan, proses pengajuan calon wakil presiden melibatkan partai politik pengusung Prabowo-Gibran.

Ia menyebut Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat akan terlibat dalam pembahasan calon pengganti Gibran.

“Nanti dari parpol-parpol pengusung, yang pengusung, ya. Pengusung itu kan ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, sama Demokrat, nanti harus mengajukan calon. Kemudian Presiden satu, dari kita satu, baru diajukan ke MPR,” jelasnya.

Meski pembahasan sudah dimulai, Zulhas menegaskan belum ada nama yang disepakati untuk diajukan sebagai calon wakil presiden.