Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Politik

Zulhas Ungkap Parpol Koalisi Sepakat Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra

R
Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Ketum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas saat memberikan keterangan kepada wartawan di depan Istana Bogor, Jumat 13 November 2026.
Ketum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas saat memberikan keterangan kepada wartawan di depan Istana Bogor, Jumat 13 November 2026. Foto: Fauzan/Radar Bogor

Advertisement

RADAR BOGOR – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap perkembangan terbaru soal pencarian wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Zulhas menyebut partai politik (parpol) koalisi tidak mengusulkan kader masing-masing untuk mengisi posisi wapres. PAN bahkan menyatakan sepakat jika calon pengganti Gibran berasal dari Partai Gerindra.

“Tadi saya mengatakan, kita PAN tidak mengusulkan calon wapres. Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra,” kata Zulhas, Minggu, 15 November 2026.

Advertisement

Baca Juga: Patricia Gouw Bikin Konten Bareng Mantan, di JFW, Singgung Six Pack yang Hilang

Menurut Zulhas, pembahasan mengenai pengganti Gibran mulai dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik koalisi ke Istana.

Dalam pertemuan tersebut, partai politik pengusung diberi waktu sekitar satu pekan untuk melakukan pembahasan internal sebelum mengajukan nama calon wakil presiden.

Advertisement

“Nah, kemarin sudah dipanggil Bapak Presiden, kita sudah sepakat parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal, nanti kita akan mengajukan satu nama,” ujar Zulhas.

Baca Juga: Norton Siapkan Motor 454 Cc Terbaru untuk 2027, Desainnya Gahar dengan Teknologi Modern

PAN, Gerindra, Golkar dan Demokrat Bahas Pengganti Gibran

Zulhas menjelaskan, proses pengajuan calon wakil presiden melibatkan partai politik pengusung Prabowo-Gibran.

Ia menyebut Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat akan terlibat dalam pembahasan calon pengganti Gibran.

“Nanti dari parpol-parpol pengusung, yang pengusung, ya. Pengusung itu kan ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, sama Demokrat, nanti harus mengajukan calon. Kemudian Presiden satu, dari kita satu, baru diajukan ke MPR,” jelasnya.

Meski pembahasan sudah dimulai, Zulhas menegaskan belum ada nama yang disepakati untuk diajukan sebagai calon wakil presiden.

Advertisement
Editor : Rani Puspitasari Sinaga
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

8 Nama Mulai Dijagokan Gantikan Gibran jadi Wapres, Berikut Daftar Lengkapnya

8 Nama Mulai Dijagokan Gantikan Gibran jadi Wapres, Berikut Daftar Lengkapnya

Delapan nama mulai disebut sebagai kandidat Wapres pengganti Gibran, dari Puan Maharani, Bahlil, Dasco hingga AHY. Siapa pilihan Prabowo?

Amran Ungguli Yusril dalam Survei Bursa Wapres Pengganti Gibran

Amran Ungguli Yusril dalam Survei Bursa Wapres Pengganti Gibran

Survei LRP menempatkan Andi Amran Sulaiman di posisi teratas klaster menteri dengan 19,3 persen dalam bursa figur pengganti Gibran.

Bima Arya Tegaskan PAN Tak Usulkan Nama Calon Wapres, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Bima Arya Tegaskan PAN Tak Usulkan Nama Calon Wapres, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Ketua DPP PAN Bima Arya menyatakan partainya tidak mengajukan kandidat pengganti Wapres dan menyerahkan keputusan ke Prabowo.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer