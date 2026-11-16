Makin Banyak yang Dorong Dasco Jadi Wapres Prabowo, Anggota DPR dari NasDem Buka Suara

RADAR BOGOR – Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto terus bermunculan.

Kali ini, dukungan datang dari Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rajiv. Ia menilai Sufmi Dasco memiliki kapasitas untuk mendampingi Prabowo hingga 2029 jadi Wapres.

Menurut Rajiv, Sufmi Dasco merupakan sosok yang mampu menjadi pemersatu sekaligus memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan politik dan pemerintahan jika jadi Wapres.

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“Prof Dasco adalah mentor politik saya dan diterima semua pihak. Beliau bisa komunikasi untuk semua pihak, baik oposisi maupun koalisi. Beliau adalah resourceful, problem solver, manusia penuh dengan solusi,” kata Rajiv dalam keterangannya, Minggu, 15 November 2026.

Rajiv menyebut Dasco sebagai salah satu role model dalam perjalanan politiknya. Ia menilai banyak hal yang dapat dipelajari dari Ketua Harian Partai Gerindra tersebut.

Advertisement Salah satunya adalah kemampuan Dasco dalam mendengar, memahami, merangkul berbagai pihak, hingga membangun komunikasi di tengah perbedaan politik.

“Bukan hanya dari pengalaman dan ketegasannya dalam mengambil keputusan, tetapi juga kemampuannya berkomunikasi, merangkul berbagai kalangan, membangun kedekatan, serta menyampaikan gagasan dengan cara yang tepat,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.

Menurut Rajiv, kemampuan komunikasi dan pengalaman politik Dasco menjadi modal penting jika dipercaya mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden.

Dukungan terhadap Dasco sebelumnya juga datang dari sejumlah pengurus DPD Partai Gerindra. Mereka mendorong Dasco untuk mendampingi Prabowo menjalankan pemerintahan hingga 2029.

Tak hanya dari internal Gerindra, sejumlah elemen masyarakat juga disebut telah menyampaikan dukungan serupa.