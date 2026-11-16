3 Anggota DPD Kompak Dorong Sufmi Dasco Jadi Wapres Prabowo, Komeng Ungkap Alasannya

RADAR BOGOR – Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto terus bermunculan.

Kali ini, dukungan datang dari sejumlah anggota DPD RI. Mereka menilai Sufmi Dasco sebagai sosok yang mampu menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat pemerintahan Prabowo hingga 2029 jika jadi Wapres.

Salah satunya datang dari Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng. Ia secara terbuka menyatakan memilih Sufmi Dasco sebagai calon wapres.

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Komeng menilai Dasco memiliki kemampuan meredam persoalan dan memiliki visi yang sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya memilih Bapak Sufmi Dasco. Karena memang saya melihat sendiri apa yang saya lihat, apa yang dikerjakan oleh Pak Dasco betul-betul bisa meredam masalah dan betul-betul berkomitmen,” ujar Komeng dalam keterangan video yang dibagikan Minggu, 15 November 2026.

Advertisement Menurut Komeng, Dasco kerap turun tangan ketika terjadi aksi demonstrasi. Ia menilai Dasco mampu membangun komunikasi dengan massa sekaligus mencari jalan keluar atas tuntutan yang disampaikan.

“Contoh seperti adanya demo-demo, pasti yang menangani Pak Dasco. Dan juga memang berkomitmen kepada yang demo dan juga akan melaksanakan permintaan-permintaan para pendemo yang memang itu baik untuk bangsa dan negara,” katanya.

Komeng juga menyoroti langkah Dasco yang disebutnya turun langsung ketika terjadi kerusuhan di Yogyakarta bersama Kapolri.

Ia menilai pengalaman tersebut menunjukkan kemampuan Dasco dalam menangani persoalan politik dan keamanan.

Selain itu, Komeng melihat posisi Dasco yang berada di Partai Gerindra menjadi nilai tambah karena berada dalam satu partai dengan Prabowo.