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Politik

Gerindra Kabupaten Bogor Ingin Dasco Jadi Wapres Prabowo, Ini Alasannya

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Penulis: Abilly Muhamad
Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan saat didampingi sejumlah kader partai Gerindra di Pendopo Bupati Bogor. (Foto : Dok pribadi)
Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan saat didampingi sejumlah kader partai Gerindra di Pendopo Bupati Bogor. (Foto : Dok pribadi)

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RADAR BOGOR – Dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden RI mulai mengemuka dari internal Partai Gerindra.

Kali ini, dorongan tersebut disampaikan DPC Gerindra Kabupaten Bogor yang menilai Dasco sebagai sosok tepat untuk mengawal pemerintahan sekaligus menjaga kesinambungan politik menuju Pemilu 2029.

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, menyatakan dukungan terhadap Dasco sejalan dengan komitmen kader di tingkat bawah yang sejak awal menginginkan Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.

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Wacana tersebut semakin menguat setelah muncul kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.

Situasi itu dinilai menjadi momentum untuk memperkuat langkah politik Gerindra dalam menghadapi kontestasi mendatang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Bogor.

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Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan partai disebut sepakat untuk tidak mengajukan nama calon wakil presiden dari partai masing-masing.

Di tengah dinamika tersebut, nama Sufmi Dasco Ahmad semakin ramai diperbincangkan di lingkungan internal Gerindra.

Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra di berbagai wilayah Indonesia juga dikabarkan menyampaikan dukungan agar Dasco mengisi posisi wakil presiden.

Iwan mengatakan, dorongan dari DPC Gerindra Kabupaten Bogor didasari pertimbangan mengenai kebutuhan menjaga stabilitas politik dan mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan Prabowo hingga Pemilu 2029.

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Editor : Yosep Awaludin
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