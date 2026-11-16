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Politik

PUSKAPI Bogor Ungkap 5 Kriteria Calon Wapres Pengganti Gibran, Prabowo Diminta Selektif

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Direktur PUSKAPI Bogor, Ramdoni Hosein. (Foto: Dok Pribadi for Radar Bogor)
Direktur PUSKAPI Bogor, Ramdoni Hosein. (Foto: Dok Pribadi for Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Keumatan Indonesia (PUSKAPI) Bogor menyoroti pentingnya mempertimbangkan kapasitas dan integritas dalam menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

PUSKAPI menyampaikan lima kriteria yang dinilai perlu menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengajukan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Lima kriteria itu meliputi rekam jejak hukum yang bersih, pemahaman terhadap konstitusi, kedekatan dengan masyarakat, kemampuan menjalankan tugas pemerintahan, serta sikap yang tidak berpihak pada kepentingan oligarki.

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Direktur PUSKAPI Bogor, Ramdoni Hosein, mengatakan proses penentuan wakil presiden baru semestinya menjadi kesempatan untuk menghadirkan sosok pemimpin yang lebih baik.

Karena itu, Presiden Prabowo diminta mencermati secara saksama calon yang akan diajukan.

Menurut Ramdoni, masyarakat juga mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi mengenai kriteria sosok yang layak mendampingi presiden hingga akhir masa jabatan.

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"Jangan sampai karena terburu-buru, kita mendapat Wapres yang lebih buruk dari yang kita ganti. Soal siapa orangnya, itu hak prerogatif Presiden dan hak pilih MPR. Tapi soal syaratnya, itu hak rakyat untuk bersuara," ujar Ramdoni dalam pernyataan sikap PUSKAPI Bogor.

Kriteria pertama yang disoroti PUSKAPI adalah calon wakil presiden harus memiliki rekam jejak hukum yang bersih dan tidak terseret polemik ijazah.

Ramdoni menegaskan, latar belakang pendidikan serta riwayat hukum kandidat harus jelas agar tidak memunculkan persoalan baru setelah menduduki jabatan tersebut.

Kedua, sosok yang dipilih harus mempunyai pemahaman kuat mengenai konstitusi.

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Editor : Yosep Awaludin
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