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Politik

Ramai-ramai Mendukung Dasco sebagai Wapres Pengganti Gibran

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi.
Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi.

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RADAR BOGOR – Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad belakangan semakin ramai diperbincangkan sebagai sosok yang dinilai layak menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres). 

Dukungan terhadap politikus Partai Gerindra itu bahkan datang dari berbagai kelompok, mulai dari kalangan parlemen, internal partai, hingga kelompok relawan.

Fenomena tersebut menarik perhatian Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi. 

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Menurutnya, derasnya dukungan terhadap Dasco tidak bisa semata-mata dibaca sebagai pengakuan atas kapasitas politik dan kepemimpinannya.

Ada dinamika politik yang lebih besar di balik menguatnya nama Dasco. 

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Yusfitriadi melihat fenomena tersebut, setidaknya memiliki tiga kemungkinan kepentingan politik yang patut dicermati.

Dasco sendiri bukan sosok baru dalam percaturan politik nasional. 

"Pengaruhnya yang cukup kuat di lingkungan parlemen maupun partai politik, membuatnya kerap dijuluki Don Dasco," ucap Yusfitriadi kepada Radar Bogor, Senin 16 November 2026.

Tak mengherankan, jika namanya kemudian masuk dalam perbincangan mengenai figur yang dianggap mampu mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan Datang dari Berbagai Arah

Menguatnya nama Dasco terlihat dari munculnya dukungan sejumlah kelompok politik. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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