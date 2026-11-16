Tak Ada Parpol Usulkan Cawapres, Vinus Soroti Ketakutan Politik

RADAR BOGOR – Ramainya pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka justru memunculkan tanda tanya baru.

Di tengah derasnya dukungan terhadap sejumlah figur, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, belum terlihat partai politik yang secara terbuka mengambil inisiatif mengusulkan nama pengganti Gibran.

Fenomena ini dinilai menarik oleh Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi.

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Ia melihat, situasi tersebut bisa menjadi gambaran adanya kehati-hatian, bahkan kecurigaan, di antara kekuatan politik yang berada dalam lingkaran pemerintahan.

Menurut Yusfitriadi, partai politik mungkin sedang berada dalam posisi dilematis.

Advertisement Mengusulkan nama tertentu untuk menggantikan Gibran bukan sekadar persoalan menyampaikan aspirasi, tetapi juga berpotensi ditafsirkan sebagai sikap politik terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Kayaknya memang sudah muncul rasa saling curiga-mencurigai," ungkap Yusfitriadi kepada Radar Bogor, Senin 16 November 2026.

Takut Dianggap Tidak Loyal kepada Prabowo

Yusfitriadi menilai, salah satu alasan partai politik belum berani mengajukan nama calon wakil presiden adalah kekhawatiran dianggap tidak loyal kepada Prabowo.

Dalam konfigurasi politik saat ini, sikap dan pernyataan partai koalisi bisa saja dibaca sebagai sinyal dukungan atau justru ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan presiden.

Karena itu, partai politik kemungkinan memilih berhati-hati daripada mengambil langkah yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di hadapan Prabowo.