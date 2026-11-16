RADAR BOGOR - Partai Gerindra Kota Bogor mendukung, sosok Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden (Wapres) RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bogor, Sopian Ali Agam menilai Daso adalah sosok yang mudah berkomunikasi dengan siapa pun dan mendukung menjadi wapres yang mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau kita komandan, Bang Dasco. Beliau mantaplah, bisa berkomikasi dengan siapa pun,” kata Sopian kepada Radar Bogor, Senin, 16 November 2026.

Advertisement Sopian mengaku sudah berkomunikasi secara pribadi dengan Dasco. Namun, ia enggan merinci isi percakapan yang dilakukan.

“Kalau bicara pribadi sudah saya WA, adalah pokoknya jawabannya. Saya mendengar banyak juga daerah yang sudah dukung Dasco,” ujarnya.

Advertisement Meski begitu, Sopian masih menunggu intruksi secara kelembagaan dari pimpinannya, baik itu dari DPD ataupun DPP Gerindra.

“Kalau bicara intruksi partai kan ada pimpinan di DPD dan di DPP saya kan ada atasannya juga, jadi kami tunggu juga,” terang Sopian

Sopian berharap siapa pun yang menjadi Wakil Presiden dapat senantiasa mendukung seluruh program dan asta cita Presiden Prabowo.