RADAR BOGOR - Agenda pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka mengalami perubahan jadwal.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menggeser pelaksanaan sidang paripurna dari 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan MPR dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 16 November 2026.

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Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyampaikan, penyesuaian jadwal dilakukan setelah mempertimbangkan sejumlah agenda kenegaraan, termasuk padatnya kegiatan Presiden.

Perubahan ini, sekaligus memberikan waktu tambahan bagi pemerintah untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden, termasuk tahapan pemilihan hingga pelantikan calon yang nantinya ditetapkan.

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Ahmad Muzani menjelaskan, terdapat sejumlah hal penting yang menjadi pembahasan dalam rapat gabungan tersebut.

Dua agenda utama yang disepakati, kata dia, perubahan jadwal sidang paripurna serta mekanisme pelantikan Wapres terpilih.

Menurut Muzani, proses pengisian jabatan Wapres tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Presiden masih membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna memperoleh berbagai pertimbangan.

"Jadwal kegiatan Presiden yang padat, agenda kenegaraan yang begitu luar biasa, menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden tetap memerlukan waktu," ujar Muzani.