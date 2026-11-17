RADAR BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin turut angkat suara soal sosok Calon Wakil Presiden (Wapres) yang dinilai cocok menjadi pendamping Presiden RI Prabowo Subianto.

Jenal yang juga Politikus Partai Gerindra itu menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Ketua Umumnya dinilai punya naluri yang kuat untuk memilih Wapres.

“Siapa pun yang dipilih Presiden, dia punya hak, dia punya intelejen, naluri, ada kemistri terhadap orang yang nanti dia pilih,” ujar Jenal kepada wartawan saat ditemui di Lawanggitung, Kota Bogor Selasa, 17 November 2026.

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Sebagai Kader Gerindra, ia mendukung penuh sosok yang nantinya dipilih Prabowo. Kalaupun dari internal partainya, banyak sosok yang dinilai punya potensi.

“Kader Gerindra banyak. Ada Pak Dasco, Pak Sugiono, Muzani. Saya rasa Pak Prabowo pasti akan memilih yang terbaik,” kata Jenal.

Advertisement Wakil Wali Kota Bogor itu pun berharap sosok yang nantinya dipilih dapat mengimbangi tugas Presiden. Apalagi tugas Prabowo tidak hanya mengurusi negara saja.

“Tapi berbagai mancanegara harus dia pikirkan. Maka yang wakil ini adalah bisa meng-handle urusan-urusan permasalahan dalam negara,” terang Jenal.

Prabowo disebut Jenal butuh sosok yang lebih muda sehingga punya stamina yang cukup untuk berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia.

“Apalagi banyak kejadian-kejadian kemarin bencana, yang memang harus dicek langsung oleh wakil presiden,” imbuhnya.

Sosok Wapres juga harus yang mampu masuk ke berbagai lini. Khususnya ke kementerian-kementerian agar bisa melihat program sesuai dengan RPJPN.