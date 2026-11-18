RADAR BOGOR - DPRD Kabupaten Bogor menyatakan penganggaran dana cadangan Pemilihan Umum (Pemilu) bupati dan wakil bupati Bogor pada 2029 mendatang dilakukan bertahap agar tidak memberatkan APBD dalam tiga tahun mendatang. ‎ ‎Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menyampaikan dana cadangan sebesar Rp150 miliar yang disiapkan untuk Pemilu 2029 dilakukan secara bertahap terhitung sejak 2027. ‎ ‎"Tahun depan rencananya Rp10 miliar, tahun 2028 Rp70 miliar, 2029 Rp70 miliar, jadi totalnya sekitar Rp150 miliar," kata Sastra Rabu, 18 November 2026.

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‎Menurutnya, jika dana cadangan dianggarkan sekaligus dalam satu tahun anggaran, maka akan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

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‎"Karena yang disampaikan Bupati, kalau sekaligus akan menjadi beban. Kalau 1 tahun mata anggaran kita anggaran cukup besar, makanya kita 3 tahun ke depan akan kita cadangkan," jelasnya.

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‎Sastra mengklaim, penganggaran dana cadangan pemilu itu dianggarkan bukan pada Pemilu 2029 saja, tetapi sebelumnya juga serupa dianggarkan ketika akan menghadapi pemilihan umum khusunya Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

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‎"Karena dari sebelumnya juga sama, ketika menjelang 3 tahun pemilu cadangan pemilu untuk pemilihan kepala daerah sudah disiapkan bertahap karena tadi kalau sekaligus cukup besar," terangnya.

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‎Nantinya, kata Sastra, dana cadangan tersebut, digunakan sesuai dengan kebutuhan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2029.

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‎"Pokonya cadangan buat pemilihan umum, buat pilkada, itu salah satunya kertas dan lain sebagainya," pungkasnya. (abl).