Dana Cadangan Pemilu 2029 Disiapkan Bertahap, DPRD Kabupaten Bogor: Tak Memberatkan APBD
RADAR BOGOR - DPRD Kabupaten Bogor menyatakan penganggaran dana cadangan Pemilihan Umum (Pemilu) bupati dan wakil bupati Bogor pada 2029 mendatang dilakukan bertahap agar tidak memberatkan APBD dalam tiga tahun mendatang.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menyampaikan dana cadangan sebesar Rp150 miliar yang disiapkan untuk Pemilu 2029 dilakukan secara bertahap terhitung sejak 2027.
"Tahun depan rencananya Rp10 miliar, tahun 2028 Rp70 miliar, 2029 Rp70 miliar, jadi totalnya sekitar Rp150 miliar," kata Sastra Rabu, 18 November 2026.
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Menurutnya, jika dana cadangan dianggarkan sekaligus dalam satu tahun anggaran, maka akan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
"Karena yang disampaikan Bupati, kalau sekaligus akan menjadi beban. Kalau 1 tahun mata anggaran kita anggaran cukup besar, makanya kita 3 tahun ke depan akan kita cadangkan," jelasnya.
Sastra mengklaim, penganggaran dana cadangan pemilu itu dianggarkan bukan pada Pemilu 2029 saja, tetapi sebelumnya juga serupa dianggarkan ketika akan menghadapi pemilihan umum khusunya Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
"Karena dari sebelumnya juga sama, ketika menjelang 3 tahun pemilu cadangan pemilu untuk pemilihan kepala daerah sudah disiapkan bertahap karena tadi kalau sekaligus cukup besar," terangnya.
Nantinya, kata Sastra, dana cadangan tersebut, digunakan sesuai dengan kebutuhan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2029.
"Pokonya cadangan buat pemilihan umum, buat pilkada, itu salah satunya kertas dan lain sebagainya," pungkasnya. (abl).
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