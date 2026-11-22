RADAR BOGOR – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang masuk dalam preferensi calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Bahlil menyampaikan soal Sufmi Dasco dalam calon Wapres, saat menghadiri acara Golkar Run di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 22 November 2026.

Menurut Bahlil, sejumlah partai politik telah menyampaikan aspirasi terkait figur yang dinilai dapat mengisi posisi Wapres. Nama Sufmi Dasco pun menjadi salah satu yang turut diperhitungkan dalam dinamika pembahasan.

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“Termasuk di dalamnya preferensi dari partai-partai politik, ada segala macam, ada juga yang mengajukan,” kata Bahlil kepada wartawan.

Ia kemudian mencontohkan Dasco sebagai salah satu tokoh yang masuk dalam pembicaraan.

Advertisement Bahlil menyoroti komunikasi Dasco dengan sejumlah partai politik sebagai salah satu pertimbangan yang muncul.

“Yang punya komunikasi baik dengan partai-partai lain, Pak Dasco, contoh katakanlah. Itu salah satu preferensi yang mewarnai dinamika politik calon wakil presiden,” jelasnya.

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai sosok cawapres berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, berbagai nama yang muncul saat ini masih sebatas aspirasi dari partai politik.

“Siapa namanya, itu hanya yang tahu Bapak Presiden sama Yang Mahakuasa. Kita sifatnya menyampaikan aspirasi,” tuturnya.