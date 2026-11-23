RADAR BOGOR – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai dua calon wakil presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, memunculkan beragam tafsir politik.

Di balik dua nama tersebut, ada strategi yang dinilai berkaitan erat dengan loyalitas politik, stabilitas kekuasaan, hingga peta persaingan menuju Pemilu 2029.

Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi menilai, munculnya nama Sugiono sebenarnya sudah masuk dalam perkiraannya.

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Namun, kata dia, keputusan Prabowo mengusulkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman justru menjadi kejutan karena dinilai berada di luar prediksi banyak kalangan.

Menurut Yusfitriadi, sebelumnya nama Sufmi Dasco Ahmad justru ramai diperbincangkan dan dianggap berpeluang masuk dalam daftar kandidat.

Advertisement Bahkan, sambung dia, sejumlah kalangan disebut telah memperkirakan Dasco akan menjadi salah satu nama yang diajukan Prabowo.

“Kalau Sugiono sejak awal sudah saya duga. Amran yang saya lihat di luar prediksi banyak pihak. Ketika hampir semua kalangan mengusung Dasco, bahkan sudah banyak yang hampir memastikan, saya justru tidak termasuk orang yang memprediksi Dasco menjadi salah satu nama yang diusulkan Prabowo,” ungkap Yusfitriadi kepada Radar Bogor, Senin 23 November 2026.

Pilihan Dua Nama Dinilai Cerminkan Kalkulasi Politik Prabowo

Yusfitriadi melihat, keputusan Prabowo mengajukan Sugiono dan Andi Amran tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan politik jangka panjang.

Ia menilai, kondisi politik yang sedang dihadapi Prabowo berkaitan dengan kebutuhan menjaga soliditas kekuasaan sekaligus mengantisipasi munculnya potensi persaingan pengaruh di lingkaran pemerintahan.

Menurutnya, Prabowo tentu perlu mempertimbangkan kemungkinan munculnya kekuatan politik baru yang berpotensi menciptakan situasi dua pusat kekuasaan atau yang kerap disebut sebagai matahari kembar.