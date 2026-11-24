RADAR BOGOR - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menilai Andi Amran Sulaiman dan Sugiono bukan sosok calon wakil presiden (cawapres) yang paling ideal untuk situasi politik saat ini.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP itu menilai, Amran dan Sugiono memiliki sejumlah kelemahan yang berpotensi memengaruhi peran mereka jika mendampingi Presiden Prabowo Subianto jadi cawapes.

"Secara pribadi saya menganggap mereka berdua bukan calon yang paling ideal dalam kondisi sekarang," kata Deddy kepada wartawan, Selasa, 24 November 2026.

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Menurut Deddy, Amran lebih tepat ditempatkan sebagai eksekutor kebijakan atau program pemerintah. Karakter Amran yang tegas dan dominan dinilai cocok untuk mengelola pelaksanaan program secara langsung, tetapi belum tentu sesuai untuk menjalankan peran wakil presiden sebagai pemersatu dan pembangun konsensus.

"Karakternya yang keras dan dominan sangat baik untuk micro management tetapi cenderung akan menyulitkan dalam situasi konflik dengan tensi tinggi di bidang politik, ekonomi dan kondisi geopolitik saat ini," ujar Deddy.

Advertisement Ia mengingatkan, karakter tersebut perlu dimoderasi agar tidak justru menjadi beban tambahan bagi presiden.

Selain itu, Deddy turut menyoroti keterlibatan Amran dalam berbagai aktivitas bisnis yang selama ini dipertanyakan publik. Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi menjadi titik lemah apabila Amran menduduki posisi wakil presiden, terutama di mata publik dan investor.

Deddy menilai, Amran mungkin diproyeksikan untuk membantu eksekusi kebijakan pemerintah sekaligus memastikan pendanaan menjelang Pemilu 2029.

Namun, peran wakil presiden yang terlalu aktif dalam pelaksanaan kebijakan dan penggalangan dana juga berisiko memunculkan persoalan baru.

Sementara itu, Deddy menilai Sugiono juga belum ideal untuk menduduki posisi cawapres. Ia menyoroti faktor usia, pengalaman, serta kapasitas kepemimpinan Sugiono yang dianggap belum cukup memadai.