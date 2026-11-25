RADAR BOGOR – Bursa calon wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, mulai menarik perhatian.

Dua nama yang mencuat, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, dinilai memiliki kapasitas untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.

Namun, di balik persaingan dua nama tersebut, ada pertimbangan politik yang dinilai lebih menentukan.

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Bukan semata soal kompetensi, melainkan juga kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto dan kemampuan membangun hubungan kerja yang solid di pemerintahan.

Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi melihat, peluang kedua kandidat melalui dua perspektif, yakni kenyamanan presiden dan kompetensi personal.

Advertisement Menurutnya, seorang Wapres idealnya mampu memberikan kenyamanan bagi kepala negara dalam menjalankan pemerintahan.

Posisi tersebut, membutuhkan sosok yang bisa bekerja selaras dengan presiden, bukan justru menghadirkan dinamika politik baru.

"Wakil presiden harus menimbulkan kenyamanan terhadap presiden dalam berbagai aspek. Sehingga tidak melaksanakan 'gerakan tambahan' ketika ditugaskan presiden, apalagi di luar tugas menggantikan presiden," ujar Yusfitriadi, Rabu 25 November 2026.

Dalam pertimbangan tersebut, Sugiono dinilai memiliki sejumlah keunggulan.

Kedekatan emosional dengan Prabowo, hubungan kaderisasi di Partai Gerindra, hingga kesamaan ideologis menjadi modal politik yang tidak bisa diabaikan.