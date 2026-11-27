RADAR BOGOR - Anak muda tidak seharusnya hanya menjadi penonton, ketika arah politik dan pembangunan daerah ditentukan.

Mereka juga perlu memahami bagaimana proses politik bekerja, memiliki keberanian menyampaikan gagasan, hingga mampu mengambil peran dalam perubahan.

Semangat itulah yang melatarbelakangi penyelenggaraan Political Capacity Lab oleh Syafiya Creative di Kampus ITB VINUS Bogor, Senin–Selasa 9–10 November 2026.

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Kegiatan yang diikuti 70 peserta tersebut merupakan hasil kolaborasi Syafiya Creative, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta VINUS Muda.

Kolaborasi ini menjadi upaya bersama untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat kapasitas politik generasi muda, khususnya dalam menghadapi dinamika demokrasi dan pembangunan daerah.

Advertisement Mengusung tema “Sebuah Langkah Awal untuk Membangun Generasi Muda yang Tidak Hanya Memahami Politik, tetapi Juga Memiliki Kapasitas, Kesadaran, dan Keberanian untuk Mengambil Peran dalam Pembangunan Daerah”, kegiatan ini dirancang sebagai ruang belajar yang mempertemukan pengetahuan, diskusi, dan pengalaman.

Bukan Sekadar Belajar Teori Politik

Political Capacity Lab tidak hanya berfokus pada pengenalan konsep dan teori politik.

Lebih dari itu, kegiatan ini mendorong peserta untuk memahami persoalan sosial secara kritis, membaca dinamika politik.

Termasuk, menyadari posisi strategis generasi muda dalam kehidupan demokrasi.

Melalui berbagai sesi pembelajaran dan diskusi, peserta diajak melihat bahwa partisipasi politik tidak selalu harus dimulai dari ruang kekuasaan.